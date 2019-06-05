عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.
وقالت مصادر "سبق" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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