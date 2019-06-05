صور.. الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته ويعلق: "عيد رياضي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

نشر الأمير الوليد بن طلال على حسابه في تويتر صوراً تجمعه مع حفيداته في أول أيام عيد الفطر المبارك، معلقاً عليها بـ "عيد رياضي".

وظهر الأمير الوليد وهو يرتدي لباس البحر وكذلك الحفيدات، فيما بدت السعادة على محياهن وهن يستمتعن بالماء في الجو الحار.

ويحرص الوليد على نشر صور النزهات والجولات التي يقوم بها مع حفيداته الخمس وهن: جنى وسارة ومايا ودلال ونورة، سواء كانت في المدن أو البر.