بالصور.. أمير القصيم ‪يزور الأطفال الأيتام ويهنئهم بعيد الفطر‬‬‬

قام أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بزيارة الأطفال الأيتام في مركز طموح بحي الرفيعة في مدينة بريدة، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وقدم أمير القصيم خلال الزيارة، التهنئة للأطفال، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.

كما استمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، إلى شرح من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق والقائمين على المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين منه من الأيتام، من خلال العديد من البرامج الداخلية بالمركز، والفعاليات والبرامج الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المركز والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها.

ورافق أمير منطقة القصيم في الزيارة، كل من: الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (أبناء) بمدينة بريدة عبدالرحمن بن محمد البليهي، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني