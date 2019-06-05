«الإنذار المبكر»: أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق.. خلال ساعات

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بأتربة وغبار على مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل، وكذلك تنبيهًا بأمطار رعدية على منطقة جازان.

وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على «شرورة ونجران» بمنطقة نجران، وكذلك على «الحناكية والمهد» بمنطقة المدينة المنورة.

إضافة إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على «أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة وجازان وصامطة وفيفا» بمنطقة جازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ في منطقتي نجران والمدينة المنورة وحائل في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتنتهي في المدينة ونجران الساعة السابعة مساء، بينما تنتهي في حائل الساعة الثامنة مساء، وتبدأ في جازان الساعة الواجدة ظهر اليوم وتنتهي الساعة العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقع تفي تقريرها لطقس الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

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وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والجوف في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.

