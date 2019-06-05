المملكة تدين الهجوم الإرهابي في لبنان وتؤكد موقفها الرافض للتطرف والعنف

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكدًا، موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.

وهاجم شخص دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال لبنان مساء الاثنين، كما ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وقام المهاجم بتفجير نفسه بعد أن تحصن في مبنى حاصره رجال الأمن والشرطة.