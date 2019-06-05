السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد الأجواء الماطرة على منتزهات الباحة



الباحة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

رصدت عدسة "واس" المناظر الطبيعية بمنطقة الباحة في أجواء ماطرة وخلابة، امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء، لتضفي صورة رائعة للمنتزهات والمرتفعات الشاهقة التي يزينها شجر العرعر.

واستمتع أهالي وزوار المنطقة بتلك الأجواء، حيث تسابقوا على توثيق تلك المناظر الجمالية الطبيعية من خلال عدساتهم.

// انتهى //

13:36ت م

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