اجتماعي / سجون الباحة تنظم حفل معايدة للنزلاء وأسرهم



الباحة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

نظمت إدارة السجون بمنطقة الباحة اليوم, حفل معايدة للنزلاء بمشاركة أسرهم وذويهم .

وأوضحت إدارة سجون المنطقة أن الاحتفاء يأتي ضمن برامج السجون المقدمة للنزلاءعلى مدار العام ومشاركتهم في مختلف المناسبات .

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12:36ت م

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