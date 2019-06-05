السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتين



البيضاء / الجوف 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد في محافظتي البيضاء والجوف باليمن.

وجرى توزيع 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مدينة البيضاء ومديريات ذي ناعم، والزاهر ، والصومعة رداع، وأقيفة، ومكيراس صباح، والرياشية، والسوادية، والطفة، التابعة لمحافظة البيضاء.

كما وزع المركز 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.

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11:54ت م

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