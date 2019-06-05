السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية: توزع 10.000كيلو جرام من التمور في جمهورية موريشيوس

الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع (10.000) كيلو جرام من التمور الفاخرة، وتوزيع (2.000) سلة غذائية من برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة ومشروع تفطير الصائمين في جمهورية موريشيوس الواقعة وسط المحيط الهندي.

وعبر عدد من الدعاة والمعنيين بالعمل الإسلامي في موريشيوس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على هذه اللفتة ، مؤكدين أن المملكة بعطاءاتها تلامس حاجة المسلمين وتقف معهم في كل الأحوال.

ونوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي باشرت تنفيذ هذه الأعمال وأسهمت عبر البرامج الدعوية المصاحبة في تبصير عامة الناس بأمور دينهم .

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يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذت عدداً من البرامج الموسمية خلال شهر رمضان الفائت في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بالتواصل مع إخوانهم المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي ومن ضمنها جمهورية موريشيوس.

// انتهى //

11:29ت م

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