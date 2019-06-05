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المملكة تحت تأثير كتلة حارة.. والعظمى تصل 49 درجة في الظل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، إستمرار التراكم السحابي على القطاع الغربي بالمملكة يزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا.
وأوضح كراني أن الحالة تأتي مع فرصة أمطار رعدية، فيما تعيش الأجواء تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين إحداها متمركز على القطاع الشرقي والٱخر على الغربي بدرجة حرارة عظمى متوقعة ما بين 44 – 49 مئوية في الظل.
ونصح كراني بقوله: ابتعدوا عن الشمس ما أمكن.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك والجوف في حين يبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.
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