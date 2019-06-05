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غبار وأمطار على 11 منطقة اليوم والأرصاد تعلن التفاصيل

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2019-06-05

غبار وأمطار على 11 منطقة اليوم والأرصاد تعلن التفاصيل

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة, تبوك والجوف في حين يبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 





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