حفر الباطن محرومة من مهرجان العيد!

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن

على الرغم من إدراج فعاليات عيد الفطر المبارك بمختلف مناطق المملكة على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحديد موعده من 4 يونيو إلى 6 يونيو في منتزه الملك فهد على طريق الشمال، إلا أن أهالي حفر الباطن تعجبوا من عدم وجود المهرجان وأنه في البلديات التابعة للأمانة فقط.

وتمنى موسى الفرحان أن تكون ‎فعاليات العيد بحفر الباطن مختلفة عن الصور المتكررة التي يشاهدها كل عام، كما لا يضر اقتباس أي تجربة ناجحة لفعاليات أخرى أقيمت بمدن المملكة في وقت سابق.

ومن جهتها، قالت صباح العنزي إن أهالي حفر الباطن يتطلعون لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك وإظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة ومشاركة المواطنين في حفل بهيج أسوة بمناطق ومحافظات المملكة ولكن فوجئوا بعدم إقامة أي مهرجان بالمحافظة التي يزورها خلال هذه الفترة الكثير من المواطنين ممن لهم أقارب بحفر الباطن.

في سياق متصل، أوضح حمدان الراضي أن عدد سكان حفر الباطن يقارب 700 ألف نسمة ولم يشفع هذا العدد الكبير لإقامة مهرجان العيد بل تم حرمانهم من المتعة والترفيه وهو الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى الذهاب لمهرجان القيصومة والذي تقيمه بلديتها التابعة لأمانة حفر الباطن، على الرغم من أن القيصومة تعتبر مركزًا من المراكز التابعة للمحافظة، مناشدًا المسؤولين في الوزارة بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في اختفاء المهرجان.

أما المواطنة جواهر الشمري فقالت إنها استبشرت خيرًا بعد طرح الأمانة لمنافسة بتاريخ 20 مايو الماضي لإقامة مهرجان عيد الفطر، ولكن تفاجأت بعدم وجود المهرجان على أرض الواقع.

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وتساءل فراج العضيلة من جهته “كيف لمراكز تابعة لحفر الباطن⁩ لديها فعاليات بالعيد والمدينة الأم لا يوجد بها؟! متعجبًا من أن حفر الباطن مغيبة عن جميع الفعاليات والنشاطات ولا يوجد فيها متنفس حقيقي للأهالي.

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة محافظة حفر الباطن محمد عقيل الشمري الذي أكد أن الفعاليات المقامة حاليًا فقط في البلديات المرتبطة بالأمانة وهي الذيبية والقيصومة والسعيرة والصداوي.

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