شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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