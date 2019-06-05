خادم الحرمين يهنئ ملك مملكة السويد بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة ملك مملكة السويد كارل السادس عشر جوستاف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة ملك مملكة السويد كارل السادس عشر جوستاف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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