- 1/2
- 2/2
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مبينا أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.
وأضاف: تمت ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.
الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم باتجاه المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مبينا أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.
وأضاف: تمت ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:21 PM
توقع هطول أمطار شبه غزيرة تشهدها عدة مناطق اليوم
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مبينا أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.
وأضاف: تمت ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.
، الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم باتجاه المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.