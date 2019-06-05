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نائب أمير جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالورود والهدايا
متابعات الخليج 365 - جازان
زار نائب أمير جازان، محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أطفال دار التربية الاجتماعية للبنين التابعة لفرع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بجازان.
وقدم نائب أمير جازان خلال الزيارة، التهنئة إلى الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخيرات، كما قدم باقات الورود والهدايا لأطفال الدار بهذه المناسبة.
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام، والدور الذي يقوم به في كفالة الأيتام والمعونات المالية المقدمة لهم.
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