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أمير الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مساء أمس حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك، الذي تقيمه أمانة المنطقة

وذلك بحديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.

وفور وصول أمير الجوف مقر الحفل صافح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عُزف السلام الملكي، بعدها بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم القى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها بأمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.

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وأضاف الغامدي أن الأمانة وبمشاركة عدد من الجهات قامت بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادين فرحة بعيد الفطر المبارك، لخدمة أهالي المنطقة.

بعد ذلك ألقى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهداً حوارياً بعنوان " العيد زمان "، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانة في إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت العيد.

بعد ذلك قُدمت العرضة .

حضر الحفل وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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