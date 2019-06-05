شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم ‪يزور الأيتام بمركز طموح ويهنئهم بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

قام أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، بزيارة الأطفال في مركز طموح بحي الرفيعة في مدينة بريدة، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، قدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.

واستمع أمير القصيم خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد المطلق والقائمين على المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين منه من الأيتام من خلال العديد من البرامج الداخلية بالمركز، والفعاليات والبرامج الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المركز والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها.

رافق أمير القصيم في الزيارة الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «أبناء» بمدينة بريدة عبدالرحمن بن محمد البليهي، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني.