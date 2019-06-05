شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تبوك)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ، مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين، ورؤساء المراكز بالمنطقة، وجمعاً من المواطنين الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم أمير منطقة تبوك التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقد تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه أمير تبوك بهذه المناسبة.