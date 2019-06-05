شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشهد حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

شهد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي جاء بعنوان "عيد القصيم بكم عاد" ، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وفور وصول أمير منطقة القصيم، لمقر الحفل ، كان في استقباله أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلس ، ثم عزف السلام الملكي ، وبعده بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، كلمة قدم فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولأمير منطقة القصيم بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل على بلادنا ولله الحمد, والمملكة ترفل بالأمن والأمان والنعمة والاستقرار ، مشيداً بدعم أمير القصيم لجهود الأمانة في شتى المجالات، لافتاً النظر إلى استمرار فعاليات القصيم لمدة ثلاثة أيام في نفس هذا المكان، كاشفاً أن بعد ذلك سيقام مهرجان الصيف بالمنطقة وفعالياته التي ستستمر لمدة 45 يوماً ، شاكراً جميع من قدم وساند في إقامة وإنجاح هذا الحفل ، داعياً الله النصر والتوفيق لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

بعد ذلك ألقى الشاعر مبارك المحيميد قصيدة بالفصحى تعبيرية وترحيبية بالعيد السعيد كما ألقيت قصيدة شعرية نبطية، ترحيبية بسموه للشاعر سلطان بن بتلا.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن معايدة الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي ، لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ، ولأمير منطقة القصيم ونائبه ، والشعب السعودي الكريم.

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وأجرى أمير منطقة القصيم أيضاً اتصالاً هاتفياً على الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي لمعايدتهم ومشاركتهم الفرحة بهذا العيد البهيج، منهم النقيب إبراهيم العبدالمنعم امتناناً وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم التي يقدمونها بتوفيق من الله للحفاظ على أمن وممتلكات هذا الوطن الغالي.

بعده قدم أوبريت "قصيم الخير" تخلله عدد من العروض الفلكلورية من الألوان الشعبية في المملكة، والعرضة السعودية ، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة‪ .

وفي ختام الحفل عبر أمير منطقة القصيم عن شكره للجنة أهالي المنطقة على ما قدموه للاحتفال بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات‪.

حضر الاحتفال الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم عبدالرحمن الوزان، ومحافظي المحافظات ، ومدير شرطة المنطقة العميد علي القحطاني ، ووعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.

هذا وقد اطلع أمير القصيم على آخر المستجدات والمدة المنجزة من مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، والمسرح التابع له ، خلال رعايته لحفل عيد الأهالي في مقر المركز الحضاري ، حيث قدم وكيل أمانة القصيم للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز السليم و مدير عام المباني في أمانة المنطقة المهندس عبدالعزيز العوفي شرحًا عن ذلك.