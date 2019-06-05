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محمد بن مسعود - الدمام - تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية.
وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.
اليوم وغدًا.. بلدية "الأرطاوية" تحتفي بعيد الفطر بعروض ترفيهيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية.
وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:54 AM
تستعد بلدية الأرطاوية لإقامة مهرجان العيد ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ حيث تقيم عدة عروض ترفيهية، ودعم الأسر المنتجة.. وتم تجهيز الأماكن المناسبة بحديقة الأرطاوية.
وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بمتابعة رئيس بلدية الأرطاوية فايز الشنيف، الذي وجّه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهالي وزوار المنطقة.
، اليوم وغدًا.. بلدية "الأرطاوية" تحتفي بعيد الفطر بعروض ترفيهية ،
المصدر : الخليج 365
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