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شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.
وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.
وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.
وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.
شاهد.. "الهزاني" يشارك أهالي الأفلاج احتفال العيد بمنتزه سحاب
شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.
وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.
وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.
وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:18 AM
ألعاب نارية وعرضة سعودية.. وهنّأ القيادة الرشيدة بالعيد
شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.
وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.
وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.
وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.
، شاهد.. "الهزاني" يشارك أهالي الأفلاج احتفال العيد بمنتزه سحاب ،
المصدر : الخليج 365
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