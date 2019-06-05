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لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.
وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".
إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".
وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".
ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.
وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.
ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران.. و"الحوار متاح"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.
وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".
إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".
وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".
ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.
وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:28 AM
قال: أفضّل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي
لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.
وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".
إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".
وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".
ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.
وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.
، ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران.. و"الحوار متاح" ،
المصدر : الخليج 365
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