السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك



تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين، ورؤساء المراكز بالمنطقة، وجمعاً من المواطنين الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو أمير منطقة تبوك التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقد تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

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08:36ت م

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