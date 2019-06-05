، الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعية ،

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أطلقت الصين اليوم بنجاح، أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من منصة بحرية في البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارًا للاختبارات الفنية، و5 أقمار للاستخدام التجاري.
وجاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ، صرح في وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ "لونج مارش"، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلوجرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.
الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-05
أطلقت الصين اليوم بنجاح، أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من منصة بحرية في البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارًا للاختبارات الفنية، و5 أقمار للاستخدام التجاري.
وجاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ، صرح في وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ "لونج مارش"، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلوجرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:45 AM
عبر منصة بحرية وبعد اجتيازه 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية
أطلقت الصين اليوم بنجاح، أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من منصة بحرية في البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارًا للاختبارات الفنية، و5 أقمار للاستخدام التجاري.
وجاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ، صرح في وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ "لونج مارش"، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلوجرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.
، الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائي حامل للأقمار الصناعية ،
المصدر : الخليج 365
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