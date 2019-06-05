، دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي ،

- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.
ورصدت "الخليج 365" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.
مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.
وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.
دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكيمحمد طيران الخليج 365 2019-06-05
ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.
ورصدت "الخليج 365" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.
مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.
وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:15 AM
بعد موسم ناجح بكل المقاييس.. والمشاعر الصادقة لم تقتصر على الكبار فقط
ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.
ورصدت "الخليج 365" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.
مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.
وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.
، دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.