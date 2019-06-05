، دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد موسم ناجح بكل المقاييس.. والمشاعر الصادقة لم تقتصر على الكبار فقط

ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورصدت "الخليج 365" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.

مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.

وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.

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