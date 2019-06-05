، خرج ولم يعد.. "القرني" مفقود بالعرضيات منذ 4 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - شقيقه لـ"الخليج 365": آخر معرفتنا عنه "وصوله لأحد المطاعم"

ناشدت أسرة ثلاثيني يعاني من اعتلالات نفسية فُقد منذ مساء السبت بمحافظة العرضيات بالبحث عن ابنهم بعد مغادرته المنزل دون عودة حتى الآن.

وقال شقيق المفقود معيض القرني لـ"الخليج 365": غادر شقيقي مالك أحمد القرني المنزل يوم السبت الماضي، ولكنه لم يعد حتى الآن، وكان آخر معرفتنا عنه بوصوله لأحد مطاعم أحد ثربان؛ حيث كان يتناول وجبة عشاء مساء السبت هناك، وبعد ذلك لم نجد له أثرًا ولا نعلم أين كانت وجهته.

وأضاف: "تم إبلاغ مخفر شرطة العرضية الجنوبية بالاختفاء بعدها بيومين، ولا زال البحث جاريًا عن شقيقي.

وتابع: "يبلغ شقيقي 30 عامًا من العمر، ويعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطلونًا أسود وفنيلة رياضية حمراء.

وقال القرني: "غياب أخي أتعب والدتنا وكافة الأسرة، نأمل من يعثر عليه من قراء "الخليج 365" إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال: 0547006363