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شاهد.. "سجون الباحة" تعايد نزلاءها بحضور ذويهم

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج التأهيل والإصلاح ولكسر حاجز العزلة

أقامت إدارة السجن العام بالباحة بحضور مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، حفل معايدة لنزلائها بمشاركة أهالي النزلاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، وأقيمت الاحتفالات في كافة سجون المنطقة.

يأتي ذلك ضمن برامج السجون لتأهيل النزلاء وإصلاحهم، وحرصًا من المديرية على أهمية إحساس النزلاء بفرحة العيد مع أسرهم وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد.. "سجون الباحة" تعايد نزلاءها بحضور ذويهم

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عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-06-05

أقامت إدارة السجن العام بالباحة بحضور مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، حفل معايدة لنزلائها بمشاركة أهالي النزلاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، وأقيمت الاحتفالات في كافة سجون المنطقة.

يأتي ذلك ضمن برامج السجون لتأهيل النزلاء وإصلاحهم، وحرصًا من المديرية على أهمية إحساس النزلاء بفرحة العيد مع أسرهم وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440

08:43 AM

ضمن برامج التأهيل والإصلاح ولكسر حاجز العزلة

أقامت إدارة السجن العام بالباحة بحضور مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، حفل معايدة لنزلائها بمشاركة أهالي النزلاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، وأقيمت الاحتفالات في كافة سجون المنطقة.

يأتي ذلك ضمن برامج السجون لتأهيل النزلاء وإصلاحهم، وحرصًا من المديرية على أهمية إحساس النزلاء بفرحة العيد مع أسرهم وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم.

، شاهد.. "سجون الباحة" تعايد نزلاءها بحضور ذويهم ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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