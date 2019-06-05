، برنامج الأغذية العالمي: الحوثيون يعرقلون العمل بنظام القياسات الحيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ندرس تعليق تسليمها بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عملنا

يتسبّب خلاف بين جماعة الحوثي اليمنية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية، في تقويض جهود الإغاثة ويهدّد بعرقلة توزيع المساعدات في بلد هو بالفعل على شفا مجاعة.

وفي بيان شديد اللهجة على غير المعتاد من جانب برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع الطعام على ما يزيد على عشرة ملايين شخص شهريًّا في أنحاء أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية؛ قال البرنامج الشهر الماضي: إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عمله.

وأضاف البرنامج أن الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجًا.

وهذا النظام الذي يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية المعمول به عالميًّا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.

وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج: "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي.. يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلّة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".

وتقول وكالات أخرى: إن المشكلات تزايدت في مناطق السيطرة لميليشيا الحوثي في الأشهر الأخيرة؛ من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.

وقالت سوزي فان ميجين من المجلس النرويجي للاجئين: "نشعر بنفس الإحباط الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي ... ونجدد دعواتنا للسلطات في اليمن بالسماح للوكالات بأداء مهمتها".