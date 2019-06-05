شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى أمريكا تقيم حفل معايدة لمنسوبيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (واشنطن)

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بمقر السفارة في واشنطن.

ورفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه المناسبة باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، داعية الله أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين.