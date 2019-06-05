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سفارة المملكة لدى أمريكا تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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جدة - خالد شويل - «واس» (واشنطن)

أقامت سفارة المملكة العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بمقر السفارة في واشنطن.

ورفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه المناسبة باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، داعية الله أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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