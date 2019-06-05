محمد بن مسعود - الدمام - قال: إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق". وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ترامب: أمريكا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-05 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق". وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. Advertisements وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 08:36 AM قال: إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق قال: إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق". وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ، ترامب: أمريكا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي ،

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