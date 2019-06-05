اجتماعي / مديرية سجون المدينة المنورة تقيم حفل معايدة للنزلاء



المدينة المنورة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أقامت مديرية سجون منطقة المدينة المنورة حفل معايدة للنزلاء بمشاركة أهالي النزلاء وذلك أثناء الزيارة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمت مشاركتهم الفرحة من قبل مدير سجن المدينة المنورة بالإنابة الرائد ماجد النفيعي وعدد من الضباط والأفراد .

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمشاركة النزلاء و تحقيقًا لأهداف المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج اجتماعية تعيد الثقة للنزلاء والنزيلات وزرع البسمة على محياهم، وذلك لكسر حاجز العزلة عن مجتمعهم وأسرهم.

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07:24ت م

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