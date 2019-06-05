

طرابلس 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للشعب الليبي والأمتين العربية والإسلامية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى حالة السيول القوية التي اجتاحت مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية، موضحة أن مدينة غات أصبحت مدينة منكوبة وأن الوضع مأساوي وصعب جدًا، ومشيرة إلى أنه تم تشريد أكثر من ألفى شخص نتيجة السيول ،داعية إلى ضرورة إنقاذ المشردين وتقديم مساعدات عاجلة .

ونقلت تأكيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا السفير آلن بوجيا أن العودة إلى الحوار واستئناف عملية المصالحة هما الطريق الوحيد لحل النزاع المستمر في ليبيا منذ ثمان سنوات، آملاً أن يضع جميع الأطراف مصالح الشعب الليبي فوق أي اعتبار.

ونوهت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهاني لليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربة عن أمنياتها أن يحمل العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة وأن يصمت صوت المدافع لينعم شعب ليبيا الطيب بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث أطلعه على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال في ليبيا، وناقشا خلال اللقاء آخر التطورات في ليبيا، مؤكدة أن وزير الخارجية الروسي أعرب عن دعمه الكامل لجهود سلامة.

//انتهى //

07:19ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.