السعودية اليوم / نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها أمانة المنطقة بحديقة الملك فهد المركزية.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري في كلمته في الحفل إننا نشهد العيد السعيد ونحن ننعم بالأمن والأمان بفضل الله ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة والأعين الساهرة على أمن هذه البلاد والجنود المرابطين على حدودها.

ورفع التويجري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه اللامحدود لكافة الجهود، ولسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على توجيهاته السديدة وتشريفه حفل أهالي طيبة في فرحتهم بالعيد السعيد.

وأضاف أن العيد يوم من أيام الله الذي شرع لنا الفرح فيه، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وبيّن التويجري أن أمانة منطقة المدينة المنورة يسعدها أن يحظى أهالي المدينة المنورة وزوارها بفعاليات مميزة طيلة أيام العيد، شاكراً للأهالي والزوار حضورهم وتفاعلهم الرائع.

وشهد الحفل الذي أقيم على المسرح المديني إيذاناً بانطلاق فعاليات أمانة المدينة المنورة لعيد الفطر، أوبريت حكاوي العيد من أداء عدة فنانين، تحدث عن الفرح بعيد طيبة، مدينة السلام والوئام، في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به بلادنا، مجددين الولاء للقيادة الرشيدة ومعلنين الطاعة لله ثم المليك والوفاء للوطن. كما قدمت فرقة الأطفال أنشودة الترحيب بعيد المدينة المنورة.

وفي ختام الحفل شاهد الحضور عروض الألعاب النارية.

يشار إلى أن باقة فعاليات عيد الفطر التي أعدتها أمانة المدينة المنورة تستمر حتى خامس أيام العيد، وتشمل عرضاً ثلاثي الأبعاد وعرض المدن الرئيسية، وعروض الاسكيت، والفنون الشعبية، وعروض "خواطر الظلام"، وعرض الريبوتات، إضافة إلى مسابقات وجوائز متنوعة تتخلل تلك الفعاليات.

واستمتع الأهالي بمأكولات من المطاعم والمقاهي في ساحة الفعاليات، إضافة إلى عربات الطعام التي تقدم أصنافاً متنوعة بجوار القبة البانورامية.

كما تضمّ الساحة جلسات عائلية وبيم باج، وتشهد فعالية "سينما في الهواء الطلق"، وفعاليات القبة البانورامية، وعروض الفرق الفلكلورية، وعروض الأكروبات، وعروض النار والليزر.

وحظي الأطفال بأجواء احتفالية في العيد من خلال المنطقة المخصصة لهم، التي تقدم مسابقات وجوائز، وشخصيات كرتونية، وركن الرسم على الوجه، وفرقاً استعراضية للبنات.

وتوزعت الفعاليات على عدة مناطق منها المسرح المديني، والحارة الحجازية، والقبة البانورامية، ومنطقة الفنون، ومنطقة العروض الشعبية، ومنطقة الطفل، ومنطقة عربات الطعام (الفود ترك)، ومنطقة المأكولات والمشروبات الخفيفة، ومسرح العروض العالمية، والمنطقة التجميلية، ومنطقة المطاعم، وجلسات الزوار.

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07:14ت م

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