2019-06-05

ارتفاع مبيعات فرنسا من السلاح للمملكة 50% العام الماضي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مبيعات فرنسا من السلاح للمملكة ارتفعت بنسبة 50% في 2018.

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وأظهر تقرير حكومي سنوي أن المبيعات الإجمالية من الأسلحة الفرنسية ارتفعت بنسبة 30% إلى 9.1 مليار يورو في 2018 مدفوعة بزيادة كبيرة في المبيعات لحلفاء أوروبيين.

وباعت فرنسا أسلحة بنحو مليار يورو للمملكة، وكان أهم عنصر فيها هو زوارق الدوريات، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت فلورنس بارلي وزيرة الدفاع: ”إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول يعني الحفاظ على وجود في مناطق مهمة لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة. الأمر يتعلق كذلك بمكافحة الإرهاب وحماية مواطنينا على الأرض“.