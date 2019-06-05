قياس الخدمات الإلكترونية Qiyas Result الاستعلام عن نتائج القدرات 1440 برقم الهوية والسجل

قياس الخدمات الإلكترونية Qiyas Result, بعد أن أدى الطلاب اختبارات قياس، فإنهم يشعرون بحالة من القلق والتوتر وينتظرون نتائج اختبارات قياس بفارغ الصبر، لذلك كثر البحث حول الحصول على رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية، الجدير بالذكر أن عملية تصحيح الاختبارات ستتم آلياً دون تدخل عنصر بشري فيها، سوف يتم استخدام مصحح آلي يقوم بتصحيح ما يقرب من 7000 ورقة إجابة خلال ساعة واحدة وبدقة عالية، ثم يتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج قياس الطلاب المستفيدين من تلك الاختبارات.

قياس الخدمات الإلكترونية.

المركز الوطني للقياس يتيح العديد من الخدمات منها:

إمكانية الاطلاع على نتائج قياس 1440.

يتيح إمكانية التواصل مع الدعم الفني عبر رقم قياس مركز الاتصال.

كما أن المركز يتيح عدد كبير من طرق الاتصال منها “الدعم الفني، مركز الاتصال، البريد الالكتروني، التواصل الاجتماعي”.

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رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

بعد انتهاء الطلاب من تأدية الاختبارات فإنهم في انتظار نتائج تلك الاختبارات، يمكن التعرف عليها بعد تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد على موقع قياس وذلك بعد إضافة رقم السجل وكلمة المرور، أو من خلال الضغط على رابط قياس المباشر الرسمي———– من هنا.

تسجيل الدخول على موقع قياس بالهوية.

تستطيع الدخول على رابط موقع قياس نتائج بالهوية الوطنية، رابط المركز الوطني للقياس السعودي.

بعد الولوج للرابط، عليكم إدخال رقم الهوية الخاص بكم، ورمز التحقق.

ثالثاً: تقوموا بالضغط على استعلام.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل 1440

يتم في البداية تسجيل الدخول على رابط قياس الخدمات الإلكترونية المباشر الرسمي ثم يتم اختيار نتيجة اختبار، بعد ذلك يتم الضغط على كلمة رابط أسفل الاستعلام عن النتيجة، ثم ستظهر نتيجة اختبار الطالب أو الطالبة.

طرق الاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1440

هناك عدة طرق مختلفة للحصول على نتائج قدرات القياس 1440

تسجيل الدخول على موقع المركز الوطني للقياس ثم يتم ادخال رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة، أو الاتصال المباشر برقم قياس الموحد” 920033555..”

كما يمكنكم معرفة رابط Qiyas Results قياس نتائج التحصيلي 1440 استعلم عن النتائج برقم السجل المدني.

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