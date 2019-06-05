شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس أطفال دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان التابعة لفرع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بجازان، هنأهم خلالها بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخيرات.

وقدم نائب أمير منطقة جازان باقات الورود والهدايا لأطفال الدار بهذه المناسبة.واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن الخدمات التي تقدمها الدار للنزلاء من الأيتام، والدور الذي تقوم به في كفالة الأيتام والمعونات المالية المقدمة لهم.