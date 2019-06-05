شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يشارك الأيتام فرحة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

عايد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس، أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

وبادل الأيتام أمير الشمالية التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربين عن فرحتهم بزيارة الأمير فيصل في هذا اليوم البهيج.

وثمن رئيس مجلس الإدارة سلطان بن حمود الرويلي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويا وماديا.

يذكر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1040 يتيماً و337 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.