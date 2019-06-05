شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعايد أبناء الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

عايد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس، أبناء شهداء الواجب في منازلهم بمدينة سكاكا.

وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم بالخير والبركات، وأن يرحم الشهداء الأبرار ممن سطروا أسماءهم بمداد من الذهب في سجل الوطن الناصع وفي قائمة الشرف والعز للوطن.

من جانبهم، عبر أبناء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف على هذه الزيارات وما عبر عنه من مشاعر أبوية.

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كما وجه أمير الجوف جميع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بزيارة أبناء الشهداء وتقديم التهنئة لهم ولذويهم بمناسبة العيد المبارك.

من جانب آخر، زار الأمير فيصل بن نواف أمس مديرية شرطة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف المكلف العميد علي بن عواد الشراري وكبار الضباط، وبادلهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

كما قلّد أمير الجوف خلال الزيارة مدير إدارة المتابعة بشرطة المنطقة العميد ضافي عقيل الشراري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعد الشراري الترقية حافزا له لمضاعفة الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.