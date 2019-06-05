شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يزور الشيخ العامري ويعايد المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يرافقه نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري لمعايدته وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وهنأ أمير منطقة جازان الشيخ العامري خلال الزيارة بمناسبة العيد السعيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات.

وبادل الشيخ العامري أمير المنطقة التهنئة بهذه المناسبة، مثمناً له زيارته التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

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كما عايد الأمير محمد بن ناصر أمس المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

واستمع لشرح مفصل من مساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عراجي النعمي والقائمين على المستشفى عن مشاريع صحة جازان والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة وسير العمل بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وإمكاناته المادية والبشرية.

وشملت زيارة الأمير مختلف الأقسام وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع باليُمن والبركات.