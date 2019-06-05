شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشارك أهالي حي الصفراء «عيدنا في حينا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (بريدة)

شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

ورفع أمير القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الاحتفال الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني.