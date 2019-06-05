شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة تنظيم الكهرباء لـ«الخليج 365»: جازان سجلت أكبر نسبة انقطاعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الختارش (جازان)

أوضح ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة أن الدراسات الشاملة التي نفذتها الهيئة على موثوقية الشبكة أظهرت أن جازان من أكثر المناطق على مستوى المملكة التي تعاني من الانقطاعات المتكررة سواء من ناحية العدد أو المدد.

وقال السلامة: «وبناء على هذه النتائج اتضح أن هناك أسبابا مختلفة أدت إلى ذلك منها زيادة عدد المشتركين على مغذي كهرباء واحد أو عدم وجود إشارات فنية توضع على خطوط الكهرباء تقلل من فترة انقطاع التيار فهناك أجهزة فنية تساعد على إعادة التيار تلقائيا دون الحاجة إلى انتظار وصول فني الكهرباء، كذلك تجزئة الخطوط حتى لا يتأثر أكبر عدد من المشتركين في حال انقطاع التيار، وبالتعاون مع شركة الكهرباء خرجنا بالعديد من الحلول». وأكد أن الهيئة تابعت مع الشركة تنفيذ جميع تلك الحلول سواء في منطقة جازان أو المناطق الأخرى التي تعاني من الانقطاعات المتكررة، وبالفعل بدأت الشركة في تنفيذها بوتيره متسارعة ما انعكس على نسب الانقطاعات المتكررة بشكل عام.