شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الطاقة لـ«الخليج 365»: سنعيد هيكلة قطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الختارش (جازان) أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي لـ«الخليج 365» أن الوزارة تسعى جاهدة لعدم تكرار انقطاع الكهرباء بالطريقة التي حدثت أخيرا في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها ستكثف دراسة المسببات ومحاسبة المقصرين، وقبل ذلك العمل على عدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى. وأفاد العبادي بأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عملت قبل هذه الحادثة بخطى جادة وحثيثة على تطوير قطاع الكهرباء بشكل عام والرفع من كفاءة الخدمة، والنظر في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحسين هذا القطاع وزيادة الموثوقية فيه حتى يستطيع الوصول لمرحلة يقدم فيها خدمة رائعة ومميزة تليق بالمواطن السعودي.

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي لـ«الخليج 365» أن الوزارة تسعى جاهدة لعدم تكرار انقطاع الكهرباء بالطريقة التي حدثت أخيرا في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها ستكثف دراسة المسببات ومحاسبة المقصرين، وقبل ذلك العمل على عدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى. وأفاد العبادي بأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عملت قبل هذه الحادثة بخطى جادة وحثيثة على تطوير قطاع الكهرباء بشكل عام والرفع من كفاءة الخدمة، والنظر في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحسين هذا القطاع وزيادة الموثوقية فيه حتى يستطيع الوصول لمرحلة يقدم فيها خدمة رائعة ومميزة تليق بالمواطن السعودي.

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