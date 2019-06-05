شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية:أعتز ببطولاتكم في حماية الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

نقل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة معايدة قام بها أمس (الثلاثاء) لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية. رافق ولي العهد خلال الزيارة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.