ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة) نقل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

نقل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهانيه لكبار المسؤولين والضباط بوزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث استقبل صباح أمس (الثلاثاء) في قصر الصفا بمكة المكرمة بحضور نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، كلا من مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

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