هل سيحرم «مواليد العيد» آباءهم من «إجازة المولود»؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكدت وزارة الخدمة المدنية استحقاق الموظف إجازة لـ 3 أيام خلال أسبوع من تاريخ ولادة مولود له وفقا للمادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي نفذ العمل بها بتاريخ 11/9/1440، حسب ما جاء في رد الوزارة على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها في تويتر، الأمر الذي يعني أن الأطفال المولودين في الـ 29 من رمضان وما قبلها من أيام الإجازة سيُحرم آباؤهم من التمتع بإجازة المولود كاملة.
ولن يتمتع آباء المولودين في الأول من شوال سوى بيوم واحد، فيما سيكون نصيب آباء المولودين في الثاني من شوال يومين فقط، وسيكون آباء المولودين منذ الـ 3 من شوال أسعد حظاً لإمكانهم التمتع بإجازة الـ 3 أيام كاملة في آخر اللحظات.
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