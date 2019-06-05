سياسي / انتخاب البروفيسور تيجاني محمد باندي بالتزكية رئيسًا للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة



واشنطن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

انتخب البروفيسور النيجيري تيجاني محمد باندي اليوم رئيسًا للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق مع مبدأ التناوب الجغرافي وحسب قرار الجمعية العامة 33/138 المؤرخ ديسمبر 1978، والذي ينص على أن يُنتخب رئيس هذه الدورة من الدول الأفريقية.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البروفيسور تيجاني باندي بتزكيته رئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا الدبلوماسي النيجيري المخضرم بالخبير في العلوم السياسية والإدارية، ومثنيًا على مؤهلاته الأكاديمية.

ويأتي انتخاب تيجاني محمد باندي، الممثل الدائم الحالي لنيجيريا لدى الأمم المتحدة لرئاسة الجمعية العامة ليخلف الرئيسة الحالية الأكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا.

وقال الدبلوماسي النيجيري إن النطاق العالمي الواسع لعمل المنظمة الأممية يجعلها أفضل أمل في العالم من أجل السلام والأمن، والتنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.

كما أكد السفير النيجيري أن قضايا السلام والأمن والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي والإدماج ستشكل أولويات فترة رئاسته.

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04:25ت م

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