اجتماعي / دار الملاحظة بعرعر تقيم حفل معايدة للنزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ، لنزلاء الدار ، ابتهاجًا وفرحة بالعيد المبارك بحضور مدير الدار سميحان بن عايد الشمري ومنسوبي الدار المكلفين .

ويأتي ذلك ضمن توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المبارك

وقدم مدير الدار شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

// انتهى //

04:25ت م

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