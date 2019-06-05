سياسي / الرئيس الأمريكي : الولايات المتحدة وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي



واشنطن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق".

وتابع ترامب أن البلدين سيوقعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها أهمية التعاون بين واشنطن ولندن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

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04:18ت م

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