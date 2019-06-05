السعودية اليوم / انطلاق فعاليات" عيدكم شمالي" في الحدود الشمالية



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي "التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، في حي الرفاع بمدينة عرعر، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة وتزخر بالعديد من العناصر الترفيهية.

ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى فقرات موسيقية ولوحات تشكلية وتصوير ضوئي في ظل تنسيق متكامل مع جميع الجهات المعنية لكي يعكس المهرجان صورة مميزة ومبهجة .

يذكر أن أمير منطقة الحدود الشمالية افتتح صباح اليوم احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك.

ونوّه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - من خدمات ترفيهية في كافة المناسبات والمواسم لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين، مشيداً سموه بالبرامج والفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وما قدمته للمنطقة من الدعم اللازم لفعاليات عيد الفطر المبارك بالمنطقة, داعياً سموه إلى تطوير وتنوع جميع الاحتفالات وشمولها محافظات المنطقة كافة، وتلبية احتياجات ورغبات سكان المنطقة وزوارها.

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04:11ت م

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